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7 марта, 15:45 • 102707 просмотра

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7 марта, 08:52 • 128004 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112786 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138564 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144776 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130209 просмотра

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США на фоне кризиса в Венесуэле отправят в регион госпитальный корабль

США на фоне кризиса в Венесуэле отправят в регион госпитальный корабль

Киев  •  УНН

 • 6421 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Военно-морской флот США решил направить к берегам Латинской Америки госпитальный корабль на фоне продолжающегося кризиса в Венесуэле. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс на конференции в Госдепартаменте, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Он уточнил, что судно отправится в июне и будет курсировать в Карибском море, у берегов Центральной и Южной Америк в течение пяти месяцев. Цель отправки госпитального корабля в регион — помощь венесуэльским беженцам, уточнил вице-президент.

В прошлом году США уже отправляли госпитальное судно в Южную Америку. Корабль USNS Comfort тогда останавливался в Колумбии, Перу, Эквадоре и Гондурасе.

Напоминаем, вице-президент США Майк Пенс заявил во вторник, 7 мая, что Белый дом отменяет санкции в отношении уволенного начальника разведки Венесуэлы Мануэля Кристофера Фигера.

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