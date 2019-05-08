США на фоне кризиса в Венесуэле отправят в регион госпитальный корабль
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Военно-морской флот США решил направить к берегам Латинской Америки госпитальный корабль на фоне продолжающегося кризиса в Венесуэле. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс на конференции в Госдепартаменте, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Он уточнил, что судно отправится в июне и будет курсировать в Карибском море, у берегов Центральной и Южной Америк в течение пяти месяцев. Цель отправки госпитального корабля в регион — помощь венесуэльским беженцам, уточнил вице-президент.
В прошлом году США уже отправляли госпитальное судно в Южную Америку. Корабль USNS Comfort тогда останавливался в Колумбии, Перу, Эквадоре и Гондурасе.
Напоминаем, вице-президент США Майк Пенс заявил во вторник, 7 мая, что Белый дом отменяет санкции в отношении уволенного начальника разведки Венесуэлы Мануэля Кристофера Фигера.