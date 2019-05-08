США на тлі кризи в Венесуелі відправлять в регіон госпітальний корабель
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Військово-морський флот США вирішив направити до берегів Латинської Америки госпітальний корабель на тлі триваючої кризи в Венесуелі. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс на конференції в Держдепартаменті, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Він уточнив, що судно вирушить в червні і курсуватиме в Карибському морі, біля берегів Центральної і Південної Америк протягом п'яти місяців. Мета відправки госпітального корабля в регіон - допомога венесуельським біженцям, уточнив віце-президент.
У минулому році США вже відправляли госпітальне судно в Південну Америку. Корабель USNS Comfort тоді зупинявся в Колумбії, Перу, Еквадорі і Гондурасі.
Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс заявив у вівторок, 7 травня, що Білий дім скасовує санкції щодо звільненого начальника розвідки Венесуели Мануеля Крістофера Фігер.