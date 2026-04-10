США на переговорах потребуют от Ирана освобождения задержанных американцев - СМИ

Во время американо-иранских переговоров в Исламабаде администрация Дональда Трампа намерена требовать освобождения американцев, удерживаемых в Иране. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами, пишет УНН.

Детали

Как отмечают собеседники издания, пока неизвестно, насколько США будут давить на Иран с требованием освободить задержанных граждан. В то же время часть из них выражает обеспокоенность, что в случае сложных переговоров этот вопрос может быть отложен.

По информации The Washington Post, по меньшей мере шесть граждан США находятся под стражей в Иране. Вероятно, Тегеран рассматривает их как инструмент влияния во время переговоров с Вашингтоном.

Защитники задержанных надеются, что этих граждан могут освободить в качестве жеста доброй воли со стороны иранской стороны.

По их мнению, такие надежды появились после недавнего решения Ирана разрешить двум гражданам Франции, осужденным по обвинениям в шпионаже, покинуть страну. Французская сторона заявляла, что эти обвинения являются безосновательными и политически мотивированными. Оба гражданина Франции выехали из Ирана 7 апреля после посредничества Омана и в результате освобождения иранки из-под домашнего ареста во Франции.

Белый дом отказался от комментариев, заявив, что это "продолжительные дискуссии, и США не будут вести переговоры через прессу", – сообщила пресс-секретарь Анна Келли по электронной почте.

Венс отправился в Пакистан для переговоров с Ираном