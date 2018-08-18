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США могут ввести санкции по "Северному потоку - 2" в течение нескольких недель

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта “Северный поток — 2”, их могут применить в течение нескольких недель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

США могут ввести санкции по "Северному потоку - 2" в течение нескольких недель

По информации источников издания из числа бывших и действующих официальных лиц США, “данные санкции обсуждались и могут быть задействованы в течение нескольких недель”. По сведениям газеты, окончательного решения относительно указанных рестрикций в Вашингтоне пока не приняли.

“В августе 2017 года после раскрытия российского вмешательства в выборы в США Конгресс наделил президента Трампа полномочиями вводить санкции в отношении компаний и лиц, которые ведут работу над газопроводом, — говорится в материале. — Как сообщили изданию несколько официальных лиц, данные полномочия теперь будут применены, чтобы попытаться заблокировать проект”.

“Один американский чиновник сказал, что работу над данными мерами завершают Белый дом, Госдепартамент, а также министерства торговли и энергетики, — отмечается в публикации. — По словам официального лица, перед применением санкций осталось лишь решить, вводить ли их только против компаний, которые будут осуществлять прокладку труб в Балтийском море, или расширить их таким образом, чтобы они затрагивали банки и иные фирмы, связанные с финансированием трубопровода”. По словам источника, “Вашингтон заранее предупредит Евросоюз перед тем, как применять санкции”.

Напомним, переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель завершились. Беседа длилась 3 часа. Перед ее началом лидеры сообщили представителям прессы, что намерены возбудить такие вопросы как положение дел в Сирии, урегулирование конфликта на востоке Украины, ситуация вокруг соглашения по иранской ядерной программе, двусторонние темы, в том числе проект газопровода “Северный поток — 2”.

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