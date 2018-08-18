США можуть ввести санкції проти "Північного потоку-2" найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа завершує роботу над пакетом санкцій проти компаній, що беруть участь у реалізації проекту “Північний потік — 2”, їх можуть застосувати протягом декількох тижнів. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Wall Street Journal.
За інформацією джерел видання з числа колишніх і діючих офіційних осіб США, “дані санкції обговорювалися і можуть бути задіяні протягом декількох тижнів”. За відомостями газети, остаточного рішення щодо зазначених обмежень у Вашингтоні поки не прийняли.
“У серпні 2017 року після розкриття російського втручання у вибори в США Конгрес надав президентові Трампу повноваження вводити санкції щодо компаній і осіб, які ведуть роботу над газопроводом, — йдеться в матеріалі. — Як повідомили виданню кілька офіційних осіб, дані повноваження тепер будуть застосовані, щоб спробувати заблокувати проект”.
“Один американський чиновник сказав, що роботу над даними заходами завершують Білий дім, Держдепартамент, а також міністерства торгівлі і енергетики, — наголошується в публікації. — За словами офіційної особи, перед застосуванням санкцій залишилося лише вирішити, чи вводити їх тільки проти компаній, які здійснюватимуть прокладку труб у Балтійському морі, або розширити їх таким чином, щоб вони зачіпали банки та інші фірми, пов’язані з фінансуванням трубопроводу”. За словами джерела, “Вашингтон заздалегідь попередить Євросоюз перед тим, як застосовувати санкції”.
Нагадаємо, Переговори президента РФ Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель завершилися. Бесіда тривала три години. Перед її початком лідери повідомили представникам преси, що мають намір порушити такі питання як стан справ у Сирії, врегулювання конфлікту на сході України, ситуація навколо угоди щодо іранської ядерної програми, двосторонні теми, у тому числі проект газопроводу “Північний потік — 2”.