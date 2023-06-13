США могут предоставить Украине снаряды с обедненным ураном - WSJ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Администрация президента США Джо Байдена намерена утвердить передачу Украине снарядов для танков Abrams, которые содержат обедненный уран. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
Один из американских высокопоставленных чиновников заявил изданию, что после нескольких недель внутренних дискуссий по вооружению танков Abrams, которые передаются США Украине, ожидается, что администрация Байдена одобрит передачу снарядов с обедненным ураном.
Хотя некоторые чиновники утверждают, что нет серьезных препятствий для передачи таких снарядов Украине, некоторые представители Белого дома выражают обеспокоенность, что это может привести к критике, поскольку такие снаряды могут представлять угрозу для здоровья людей и окружающей среды.
Напомним
Также, на фоне сообщений об уничтоженных танках Leopard 2 в Украине министр обороны Германии Борис Писториус заявил о дальнейшей военной помощи Украине и увеличении поставок танков.