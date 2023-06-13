США могут предоставить Украине снаряды с обедненным ураном - WSJ

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 7660 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 48766 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 102124 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 102336 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 242739 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 127144 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 117376 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 356013 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82907 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135290 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 158421 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 114495 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 15318 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 95120 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 60332 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 242717 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 281753 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 355993 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 336987 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 385369 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 61252 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 96012 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 115402 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 159278 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 76500 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

США могут предоставить Украине снаряды с обедненным ураном - WSJ

Киев • УНН

 • 1201135 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Администрация президента США Джо Байдена намерена утвердить передачу Украине снарядов для танков Abrams, которые содержат обедненный уран. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

США могут предоставить Украине снаряды с обедненным ураном - WSJ

Детали

Один из американских высокопоставленных чиновников заявил изданию, что после нескольких недель внутренних дискуссий по вооружению танков Abrams, которые передаются США Украине, ожидается, что администрация Байдена одобрит передачу снарядов с обедненным ураном.

Хотя некоторые чиновники утверждают, что нет серьезных препятствий для передачи таких снарядов Украине, некоторые представители Белого дома выражают обеспокоенность, что это может привести к критике, поскольку такие снаряды могут представлять угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Напомним

Также, на фоне сообщений об уничтоженных танках Leopard 2 в Украине министр обороны Германии Борис Писториус заявил о дальнейшей военной помощи Украине и увеличении поставок танков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,999.61
Ethereum
$1,481.66