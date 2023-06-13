США могут предоставить Украине снаряды с обедненным ураном - WSJ

Детали

Один из американских высокопоставленных чиновников заявил изданию, что после нескольких недель внутренних дискуссий по вооружению танков Abrams, которые передаются США Украине, ожидается, что администрация Байдена одобрит передачу снарядов с обедненным ураном.

Хотя некоторые чиновники утверждают, что нет серьезных препятствий для передачи таких снарядов Украине, некоторые представители Белого дома выражают обеспокоенность, что это может привести к критике, поскольку такие снаряды могут представлять угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Напомним

Также, на фоне сообщений об уничтоженных танках Leopard 2 в Украине министр обороны Германии Борис Писториус заявил о дальнейшей военной помощи Украине и увеличении поставок танков.



