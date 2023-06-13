США можуть надати Україні снаряди зі збідненим ураном - WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена має намір затвердити передачу Україні снарядів для танків Abrams, які містять збіднений уран. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.
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Один з американських високопосадовців заявив виданню, що після декількох тижнів внутрішніх дискусій щодо озброєння танків Abrams, які передаються США Україні, очікується, що адміністрація Байдена схвалить передачу снарядів зі збідненим ураном.
Хоча деякі посадовці стверджують, що немає серйозних перешкод для передачі таких снарядів Україні, певні представники Білого дому висловлюють занепокоєння, що це може призвести до критики, оскільки такі снаряди можуть становити загрозу для здоров'я людей та навколишнього середовища.
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Також, на тлі повідомлень про знищені танки Leopard 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про подальшу військову допомогу Україні та збільшення постачання танків.