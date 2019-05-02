США должны начать замену баллистических ракет шахтного базирования в 2028 году
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Вашингтон должен начать замену американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) шахтного базирования Minuteman III на новые, находящиеся на стадии разработки системы МБР наземного базирования (Ground Based Strategic Deterrent, GBSD), уже в 2028 году, иначе США отстанут в этой сфере от России и Китая. Об этом заявила в среду заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса, передает УНН.
“Мы в настоящий момент живем с технологиями времен холодной войны, и мы откладывали модернизацию ядерной триады в течение многих десятилетий. У нас больше нет запаса времени, нам необходимо двигаться вперед”, — сказала она. — “Россия, в частности, создала за последние годы множество средств, таких как автономные подводные аппараты, различные типы боеголовок. Срок службы наших вооружений подойдет к концу в промежутке между 2020 и 2040 годами. Нам необходимо модернизировать то, что у нас есть, чтобы мы могли одну за одной заменить наши системы”, — добавила Лорд, отвечая на вопрос об отставании США в этой сфере от России и Китая.
Она, в частности, обратила внимание на МБР Minuteman III. “У нас больше нет запаса времени для того, чтобы продлевать эксплуатацию Minuteman, потому что это будет не только дороже, чем создавать GBSD, но и лишит нас гибкости, поскольку у нас не будет современных вооружений”, — отметила она. “Нам надо к 2028 году начать заменять их”, — заявила заместитель министра.
Стоит добавить, что США провели новое испытание баллистической ракеты Minuteman III.