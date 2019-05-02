США провели нове випробування балістичної ракети Minuteman III
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. США провели успішний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Про це йдеться на сайті Командування глобальних ударів ВПС країни, передає УНН.
Пуск ракети без боєголовки був здійснений в середу, 1 травня, з бази Ванденберг (Каліфорнія). Minuteman III пролетіла близько 6,7 тисяч км в сторону Маршаллових островів в Тихому океані. Підкреслюється, що випробування не є відповіддю або реакцією на будь-яку подію в світі.
“Тест продемонстрував, що у США сучасний, надійний, гнучкий і готовий до запобігання загроз XXI століття потенціал ядерного стримування”, — йдеться в повідомленні.
США експлуатують Minuteman III з 1970 року, ракети регулярно модернізуються і тестуються. Попередній пробний запуск відбувся в листопаді 2018 року.
Як повідомляв УНН, ВВС США вперше застосували винищувачі F-35A в бою.