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7 марта, 15:45 • 113987 просмотра

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7 марта, 13:58 • 114853 просмотра

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7 марта, 08:52 • 143395 просмотра

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7 марта, 06:35 • 115339 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140210 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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США провели новое испытание баллистической ракеты Minuteman III

США провели новое испытание баллистической ракеты Minuteman III

Киев  •  УНН

 • 9307 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. США провели успешный тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом говорится на сайте Командования глобальных ударов ВВС страны, передает УНН.

Пуск ракеты без боеголовки был осуществлен в среду, 1 мая, с базы Ванденберг (Калифорния). Minuteman III пролетела около 6,7 тысяч км в сторону Маршалловых островов в Тихом океане. Подчеркивается, что испытание не является ответом или реакцией на какое-либо событие в мире.

“Тест продемонстрировал, что у США современный, надежный, гибкий и готовый к предотвращению угроз XXI века потенциал ядерного сдерживания”, — говорится в сообщении.

США эксплуатируют Minuteman III с 1970 года, ракеты регулярно модернизируются и тестируются. Предыдущий пробный запуск состоялся в ноябре 2018 года.

Как сообщал УНН, ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою.

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