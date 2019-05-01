ВВС США вперше застосували винищувачі F-35A в бою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Два винищувачі американських Військово-повітряних сил (ВПС) F-35A Lightning II в рамках операції “Непохитна рішучість” завдали повітряного удару по іракському Ваді-Ашаю на підтримку дій об’єднаної оперативної групи в Іраку. Про це йдеться в повідомленні на сайті ВВС США, передає УНН.
Цей удар, підкреслили в прес-службі, ознаменував перше бойове застосування F-35A. Удар був нанесений 30 квітня. Атака була націлена на мережу тунелів в горах Хамрін, де зберігався арсенал бойовиків.
F-35 — сучасний винищувач з технологією “стелс”, що знижує помітність бойового літака для радарів. Винищувач оснащений високоточною зброєю і засобами управління вогнем. Ключовий виробник літака, Lockheed Martin називає його універсальною машиною, яка поєднує екстремальну маневреність, надзвукову швидкість, можливість таємного, непомітного для радарів польоту і новітні технології. Всього існує три типи цього винищувача: наземний F-35A, винищувач з укороченим зльотом і вертикальною посадкою F-35B і палубний F-35C.
В кінці квітня стало відомо, що виконуючий обов’язки міністра оборони США Патрік Шенахен критично оцінює ефективність програми з будівництва F-35.
Нагадуємо, Сполучені Штати гранично ясно дали зрозуміти Туреччині, що купівля російських зенітних ракетних систем С-400 повністю виключає участь Анкари в програмі зі створення новітніх американських винищувачів-бомбардувальників F-35.