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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109012 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113015 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115690 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116436 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145772 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115815 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140554 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145017 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130398 просмотра

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ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою

ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою

Киев  •  УНН

 • 16354 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции “Несокрушимая решительность” нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке. Об этом говорится в сообщении на сайте ВВС США, передает УНН.

Этот удар, подчеркнули в пресс-службе, ознаменовал первое боевое применение F-35A. Удар был нанесен 30 апреля. Атака была нацелена на сеть туннелей в горах Хамрин, где хранился арсенал боевиков.

F-35 — современный истребитель с технологией “стелс”, снижающей заметность боевого самолета для радаров. Истребитель оснащен высокоточным оружием и средствами управления огнем. Ключевой производитель самолета, Lockheed Martin называет его универсальной машиной, которая сочетает экстремальную маневренность, сверхзвуковую скорость, возможность скрытного, незаметного для радаров полета и новейшие технологии. Всего существует три типа этого истребителя: наземный F-35A, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B и палубный F-35C.

В конце апреля стало известно, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн критически оценивает эффективность программы по строительству F-35.

Напоминаем, Соединенные Штаты предельно ясно дали понять Турции, что покупка российских зенитных ракетных систем С-400 полностью исключает участие Анкары в программе по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

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