ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою

Этот удар, подчеркнули в пресс-службе, ознаменовал первое боевое применение F-35A. Удар был нанесен 30 апреля. Атака была нацелена на сеть туннелей в горах Хамрин, где хранился арсенал боевиков.

F-35 — современный истребитель с технологией “стелс”, снижающей заметность боевого самолета для радаров. Истребитель оснащен высокоточным оружием и средствами управления огнем. Ключевой производитель самолета, Lockheed Martin называет его универсальной машиной, которая сочетает экстремальную маневренность, сверхзвуковую скорость, возможность скрытного, незаметного для радаров полета и новейшие технологии. Всего существует три типа этого истребителя: наземный F-35A, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B и палубный F-35C.

В конце апреля стало известно, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн критически оценивает эффективность программы по строительству F-35.

Напоминаем, Соединенные Штаты предельно ясно дали понять Турции, что покупка российских зенитных ракетных систем С-400 полностью исключает участие Анкары в программе по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.