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США мають розпочати заміну балістичних ракет шахтного базування в 2028 році

США мають розпочати заміну балістичних ракет шахтного базування в 2028 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Вашингтон повинен почати заміну американських міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) шахтного базування Minuteman III на нові, що знаходяться на стадії розробки системи МБР наземного базування (Ground Based Strategic Deterrent, GBSD), вже в 2028 році, інакше США відстануть в цій сфері від Росії і Китаю. Про це заявила в середу заступник міністра оборони США з закупівель та тилового забезпечення Еллен Лорд на слуханнях в комітеті у справах збройних сил Сенату Конгресу, передає УНН.

“Ми зараз живемо з технологіями часів холодної війни, і ми відкладали модернізацію ядерної тріади протягом багатьох десятиліть. У нас більше немає запасу часу, нам необхідно рухатися вперед”, — сказала вона. — “Росія, зокрема, створила за останні роки безліч засобів, таких як автономні підводні апарати, різні типи боєголовок. Термін служби наших озброєнь підійде до кінця в проміжку між 2020 і 2040 роками. Нам необхідно модернізувати те, що у нас є, щоб ми могли одну за однією замінити наші системи”, — додала Лорд, відповідаючи на питання про відставання США в цій сфері від Росії і Китаю.

Вона, зокрема, звернула увагу на МБР Minuteman III. “У нас більше немає запасу часу для того, щоб продовжувати експлуатацію Minuteman, тому що це буде не тільки дорожче, ніж створювати GBSD, але і позбавить нас гнучкості, оскільки у нас не буде сучасних озброєнь”, — зазначила вона. “Нам треба до 2028 року почати замінювати їх”, — заявила заступник міністра.

Варто додати, що США провели нове випробування балістичної ракети Minuteman III.

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