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США намерены продать Испании пять комплексов Aegis на сумму 860 млн долларов

США намерены продать Испании пять комплексов Aegis на сумму 860 млн долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Соединенные Штаты приняли решение поставить Испании пять многоцелевых зенитно-ракетных комплексов Aegis и запчастей к ним на общую сумму 860 млн долларов. Об этом объявило управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, информирует УНН.

“Продажу поддержит внешнеполитические цели и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении политической стабильности экономического прогресса в Европе. Для интересов нацбезопасности США критически важно способствовать Испании в развитии и поддержке сильных возможностей самообороны”, — отмечается в документе.

В нем также подчеркивается, что соглашение “не изменит базовый военный баланс в регионе”.

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Разрешение на реализацию указанной договоренности, которое, согласно национальному законодательству, выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация уже официально сообщила Конгресс о принятом ею решении экспортировать в Испанию системы Aegis. В законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового оружейного контракта и его возможном блокировании.

Напомним, в апреле Госдепартамент США одобрил возможный продажу Катара пяти тысяч высокоточных ракет с лазерным и инфракрасным наведением на общую сумму 300 млн долларов.

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