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США мають намір продати Іспанії п'ять комплексів Aegis на суму 860 млн доларів

США мають намір продати Іспанії п'ять комплексів Aegis на суму 860 млн доларів

Київ • УНН

 • 26052 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Сполучені Штати прийняли рішення поставити Іспанії п’ять багатоцільових зенітно-ракетних комплексів Aegis і запчастин до них на загальну суму 860 млн доларів. Про це оголосило управління міністерства оборони США з оборонного співробітництва і безпеки, інформує УНН.

“Запропонований продаж підтримає зовнішньополітичні цілі та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом зміцнення безпеки союзника по НАТО, який є важливою силою в забезпеченні політичної стабільності економічного прогресу в Європі. Для інтересів нацбезпеки США критично важливо сприяти Іспанії у розвитку та підтримці сильних можливостей самооборони”, — відзначається в документі.

У ньому також підкреслюється, що угода “не змінить базовий військовий баланс у регіоні”.

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Дозвіл на реалізацію зазначеної домовленості, яке, відповідно до національного законодавства, видає Держдепартамент, отримано. Американська адміністрація вже офіційно повідомила Конгрес про прийняте нею рішення експортувати в Іспанію системи Aegis. У законодавчій гілці влади США тепер є 30 днів на вивчення цього нового збройового контракту та його можливе блокування.

Нагадаємо, в квітні Держдепартамент США схвалив можливий продаж Катару п’яти тисяч високоточних ракет з лазерним та інфрачервоним наведенням на загальну суму 300 мільйонів доларів. 

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