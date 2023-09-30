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США контролируют ограничения цены на российскую нефть - Джон Кирби

США контролируют ограничения цены на российскую нефть - Джон Кирби

Киев • УНН

 • 469481 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Введение лимита цен на российскую нефть существенно повлияло на возможности Кремля. Поэтому США и в дальнейшем будут осуществлять контроль за ситуацией. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Представитель Белого дома отметил, что Соединенные Штаты считают потолок цен на экспорт российской нефти важным инструментом и внимательно следят, чтобы установленные ограничения не нарушались.

Цитата

"Никто не должен покупать российскую нефть, нарушая ценовые ограничения. Мы продолжим наблюдать и обсуждать это с нашими европейскими союзниками и партнерами - с целью контроля за эффективностью", - заявил Кирби.

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