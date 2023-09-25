FT: росія обходить санкції G7 у вигляді стелі цін на більшу частину нафти

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Згідно з аналізом звітів про доставку і страхування, проведеним FT, у серпні майже три чверті всіх поставок нафти з росії морем йшло без західної страховки - важеля, який використовували для забезпечення дотримання встановленої країнами G7 стелі цін на нафту в 60 доларів за барель.

За даними вантажної аналітичної компанії Kpler і страхових компаній, цей показник збільшився приблизно на 50 відсотків порівняно з цією весною.

"Це зростання означає, що москва стає все більш вмілою в обході обмеження, що дозволяє їй продавати більше своєї нафти за цінами, близькими до цін міжнародного ринку", - зазначає видання.

Київська школа економіки (KSE) підрахувала, що стійке зростання цін на нафту з липня у поєднанні з успіхом росії у зниженні знижки на власну нафту означає, що нафтові доходи країни, імовірно, зростуть щонайменше на 15 мільярдів доларів у 2023 році порівняно з тими, якими вони були б.

Це, пише видання, є "подвійним ударом по спробах Заходу обмежити доходи росії від продажу нафти, які становлять більшу частину бюджету кремля, після повномасштабного вторгнення в Україну".

Мало того, що вища частка російської нафти продається за межами стелі цін, зазначає видання, так ще й зростаюча незалежність москви як продавця збіглася з сильним зростанням цін на нафту, які цього тижня вперше за 13 місяців перевищили 95 доларів за барель.

"Хоча російський нафтовий сектор, як і раніше, стикається з низкою серйозних проблем, зокрема із заявами про брак внутрішнього ринку нафтопродуктів і загальним падінням обсягів експорту, цифри, як і раніше, дають підстави припустити, що до воєнного бюджету кремля надходитиме більше доходів від нафти", - пише видання.

Нагадаємо

Минулого тижня росія заборонила експорт дизельного палива і бензину.