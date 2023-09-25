FT: россия обходит санкции G7 в виде потолка цен на большую часть нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. россии удалось избежать санкций "Группы семи" в отношении большей части экспорта нефти - изменения в торговых потоков, что увеличит доходы кремля, поскольку нефть дорожает почти до 100 долларов за баррель, пишет Financial Times, информирует УНН.
Детали
Согласно анализу отчетов о доставке и страховании, проведенному FT, в августе почти три четверти всех морских поставок нефти из россии шло без западной страховки - рычага, который использовался для обеспечения соблюдения установленного странами G7 потолка цен на нефть в 60 долларов за баррель.
По данным грузовой аналитической компании Kpler и страховых компаний, этот показатель увеличился примерно на 50 процентов по сравнению с этой весной.
"Этот рост означает, что москва становится все более искусной в обходе ограничения, что позволяет ей продавать больше своей нефти по ценам, близким к ценам международного рынка", - отмечает издание.
Киевская школа экономики (KSE) подсчитала, что устойчивый рост цен на нефть с июля в сочетании с успехом россии в снижении скидки на собственную нефть означает, что нефтяные доходы страны, вероятно, вырастут как минимум на 15 миллиардов долларов в 2023 году по сравнению с теми, какими они были бы.
Это, пишет издание, является "двойным ударом по попыткам Запада ограничить доходы россии от продажи нефти, которые составляют большую часть бюджета кремля, после полномасштабного вторжения в Украину".
Мало того, что более высокая доля российской нефти продается за пределами потолка цен, отмечает издание, так еще и растущая независимость москвы как продавца совпала с сильным ростом цен на нефть, которые на этой неделе впервые за 13 месяцев превысили 95 долларов за баррель.
"Хотя российский нефтяной сектор по-прежнему сталкивается с рядом серьезных проблем, в том числе с заявлениями о нехватке внутреннего рынка нефтепродуктов и общим падением объемов экспорта, цифры по-прежнему позволяют предположить, что в военный бюджет кремля будет поступать больше доходов от нефти", - пишет издание.
Напомним
На прошлой неделе россия запретила экспорт дизельного топлива и бензина.