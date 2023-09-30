США контролюють обмеження ціни на російську нафту – Джон Кірбі

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Представник Білого дому зазначив, що Сполучені Штати вважають стелю цін на експорт російської нафти важливим інструментом і уважно стежать, щоб встановлені обмеження не порушувалися.

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"Ніхто не повинен купувати російську нафту, порушуючи обмеження ціни. Ми продовжимо спостерігати та обговорювати це з нашими європейськими союзниками й партнерами - з метою контролю за ефективністю", - заявив Кірбі.

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