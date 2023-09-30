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США контролюють обмеження ціни на російську нафту – Джон Кірбі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Запровадження ліміту цін на російську нафту суттєво вплинуло на можливості Кремля. Тому США й надалі здійснювати контроль за ситуацією. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Представник Білого дому зазначив, що Сполучені Штати вважають стелю цін на експорт російської нафти важливим інструментом і уважно стежать, щоб встановлені обмеження не порушувалися.

Цитата

"Ніхто не повинен купувати російську нафту, порушуючи обмеження ціни. Ми продовжимо спостерігати та обговорювати це з нашими європейськими союзниками й партнерами - з метою контролю за ефективністю", - заявив Кірбі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: FT: росія обходить санкції G7 у вигляді стелі цін на більшу частину нафти

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