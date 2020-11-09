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Бывший президент-республиканец США поздравил Байдена с победой на выборах

Бывший президент-республиканец США поздравил Байдена с победой на выборах

Киев  •  УНН

 • 12395 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Бывший президент-республиканец США Джордж Буш-младший поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена, который набрал необходимый минимум для победы в выборах президента США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Буша, передает УНН.

В нем он рассказал, что позвонил Байдену и кандидату в вице-президенты Камале Харрис. “Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю, что Джо Байден — хороший человек, который получил возможность возглавить и объединить нашу страну”, — заявил Буш. Он напомнил об обещании Байдена, будучи демократом, быть президентом для всех американцев и подчеркнул, что, как и другим президентам, предлагает ему свою помощь.

Экс-президент также поздравил действующего главу государства Дональда Трампа и назвал “экстраординарным политическим достижением” то, что он набрал более 70 млн голосов. Это второй в истории США результат после Байдена, передает CNN. По данным телеканала, бывший вице-президент получил 75,3 млн голосов (50,5%).

Во время выборов 2000 года, по итогам которых Буш стал президентом, он получил 50,4 млн голосов.

Ранее ведущие американские СМИ сообщили, что кандидат в президенты США от Демократической партии набирает необходимые для победы 270 голосов выборщиков. Сам Байден также объявил о своей победе. Республиканец Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершенным. Американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, по его мнению, в ходе выборов имели место нарушения, допущенные демократами.

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