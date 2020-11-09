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Колишній президент-республіканець США привітав Байдена з перемогою на виборах

Колишній президент-республіканець США привітав Байдена з перемогою на виборах

Київ • УНН

 • 12398 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Колишній президент-республіканець США Джордж Буш-молодший привітав кандидата від Демократичної партії Джо Байдена, який набрав необхідний мінімум для перемоги у виборах президента США. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Буша, передає УНН.

У ній він розповів, що зателефонував Байдену і кандидату в віце-президенти Камалі Харріс. “Хоча у нас є політичні розбіжності, я знаю, що Джо Байден — хороша людина, що отримала можливість очолити і об’єднати нашу країну”, — заявив Буш. Він нагадав про обіцянку Байдена, будучи демократом, бути президентом для всіх американців і підкреслив, що, як і іншим президентам, пропонує йому свою допомогу.

Експрезидент також привітав чинного главу держави Дональда Трампа і назвав “екстраординарним політичним досягненням” те, що він набрав понад 70 млн голосів. Це другий в історії США результат після Байдена, передає CNN. За даними телеканалу, колишній віце-президент отримав 75,3 млн голосів (50,5%).

Під час виборів 2000 року, за підсумками яких Буш став президентом, він отримав 50,4 млн голосів.

Раніше провідні американські ЗМІ повідомили, що кандидат в президенти США від Демократичної партії набирає необхідні для перемоги 270 голосів вибірників. Сам Байден також оголосив про свою перемогу. Республіканець Трамп не визнав поразку, заявивши, що підрахунок голосів не можна вважати завершеним. Американський лідер також підтвердив намір звертатися в суди, оскільки, на його погляд, в ході виборів мали місце порушення, допущені демократами.

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