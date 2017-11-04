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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58328 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 125882 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106341 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108940 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107414 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100458 просмотра

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11 марта, 06:59 • 102558 просмотра

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США хотят обезопасить резолюцию по миссии ООН на Донбассе от блокировки РФ - политолог

США хотят обезопасить резолюцию по миссии ООН на Донбассе от блокировки РФ - политолог

Киев  •  УНН

 • 29603 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. США предложили Украине доработать существующую резолюцию по миротворческой миссии ООН на Донбассе из-за того, что есть большая вероятность блокирования Россией конкурирующего документа. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Вадим Карасев.

Он отметил, что ситуацию на Донбассе можно урегулировать только с помощью миротворческой или миссии разоружения, что может произойти после принятия соответствующей резолюции Совбезом ООН.

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"И Волкер, и американское руководство понимают, что Россия имеет право вето, которым она может и, скорее всего, воспользуется, если Украина предложит конкурирующую резолюцию. Именно поэтому США предложили Украине не вносить альтернативный документ о миротворческой миссии ООН на Донбассе в ответ на российскую инициативу. Лучше попробовать договориться по основным принципам, на которых должна базироваться эта резолюция, чтобы украинский вопрос там был поставлен. Тогда есть шанс на единогласное принятие резолюции Совбезом ООН, как это было с минскими договоренностями от февраля 2015 года, которые тоже были утверждены Совбезом ООН", - пояснил он.

Политолог добавил, что альтернативы сценария США по урегулированию ситуации на Донбассе пока нет.

"Пока американцы предлагают такой вариант - стоит попробовать. А вот будет ли результат, то есть много вопросов, потому что, чтобы сделать компромиссной резолюцию по миротворцам, должен быть компромисс внутри Украины. Этого, учитывая нынешнюю внутриполитическую турбулентность, у нас пока нет", - подчеркнул он.

Напомним, К.Волкер и помощник президента России Владислав Сурков обсудят урегулирование конфликта на Донбассе 13 ноября в Белграде.

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