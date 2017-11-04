США хотят обезопасить резолюцию по миссии ООН на Донбассе от блокировки РФ - политолог

Он отметил, что ситуацию на Донбассе можно урегулировать только с помощью миротворческой или миссии разоружения, что может произойти после принятия соответствующей резолюции Совбезом ООН.

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"И Волкер, и американское руководство понимают, что Россия имеет право вето, которым она может и, скорее всего, воспользуется, если Украина предложит конкурирующую резолюцию. Именно поэтому США предложили Украине не вносить альтернативный документ о миротворческой миссии ООН на Донбассе в ответ на российскую инициативу. Лучше попробовать договориться по основным принципам, на которых должна базироваться эта резолюция, чтобы украинский вопрос там был поставлен. Тогда есть шанс на единогласное принятие резолюции Совбезом ООН, как это было с минскими договоренностями от февраля 2015 года, которые тоже были утверждены Совбезом ООН", - пояснил он.

Политолог добавил, что альтернативы сценария США по урегулированию ситуации на Донбассе пока нет.

"Пока американцы предлагают такой вариант - стоит попробовать. А вот будет ли результат, то есть много вопросов, потому что, чтобы сделать компромиссной резолюцию по миротворцам, должен быть компромисс внутри Украины. Этого, учитывая нынешнюю внутриполитическую турбулентность, у нас пока нет", - подчеркнул он.

Напомним, К.Волкер и помощник президента России Владислав Сурков обсудят урегулирование конфликта на Донбассе 13 ноября в Белграде.