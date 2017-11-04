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США хочуть убезпечити резолюцію щодо місії ООН на Донбасі від блокування РФ - політолог

США хочуть убезпечити резолюцію щодо місії ООН на Донбасі від блокування РФ - політолог

Київ • УНН

 • 29606 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. США запропонували Україні доопрацювати існуючу резолюцію щодо миротворчої місії ООН на Донбасі через те, що є велика ймовірність блокування Росією конкуруючого документу. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Вадим Карасьов.

Він зазначив, що ситуацію на Донбасі можна врегулювати лише за допомогою миротворчої або місії роззброєння, що може статися після прийняття відповідної резолюції Радбезом ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волкер пропонує Україні не висувати конкуруючої з російською резолюції щодо місії ООН

"І Волкер, і американське керівництво розуміють, що Росія має право вето, яким вона може і, скоріш за все, скористається, якщо Україна запропонує конкуруючу резолюцію. Саме тому США запропонували Україні не вносити альтернативний документ щодо миротворчої місії ООН на Донбасі у відповідь на російську ініціативу. Краще спробувати дійти згоди щодо основних принципів, на яких має базуватися ця резолюція, аби українське питання там було порушене. Тоді є шанс на одноголосне прийняття резолюції Радбезом ООН, як то було із мінськими умовами від лютого 2015 року, які теж були затверджені Радбезом ООН", - пояснив він.

Політолог додав, що альтернативи сценарію США щодо врегулювання ситуації на Донбасі наразі немає.

"Поки американці пропонують такий варіант - варто спробувати. А от чи буде результат, то тут є багато запитань, тому що, аби дійти компромісної резолюції по миротворцях, має бути компроміс всередині України. Цього, враховуючи нинішню внутрішньополітичну турбулентність, ми поки що не маємо", - підкреслив він.

Нагадаємо, К.Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков обговорять врегулювання конфлікту на Донбасі 13 листопада в Белграді.

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