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США хотят создать международную миссию в Карабахе - Миллер

США хотят создать международную миссию в Карабахе - Миллер

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Соединенные Штаты работают над созданием независимой международной миссии в Нагорном Карабахе. Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга, передает УНН.

Детали

По словам Миллера, такая миссия должна быть создана "как можно быстрее".

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"Она должна обеспечить прозрачность, успокоение и уверенность жителей Нагорного Карабаха", - указал он.

Дополнение

Миллер добавил, что США воспринимают эту миссию "очень серьезно". Она будет касаться вопросов гуманитарной помощи и удовлетворения гуманитарных потребностей в регионе.

Он также отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен говорил об этом по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Правительство Азербайджана тоже высказалось в поддержку международной миссии", - сказал Миллер.

Добавим

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) прекращает свое существование с 1 января 2024 года. О прекращении существования Арцаха говорится в указе главы непризнанной республики Самвела Шахраманяна. 

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