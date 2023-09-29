США хочуть створити міжнародну місію в Карабаху – Міллер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Сполучені Штати працюють над створенням незалежної міжнародної місії в Нагірному Карабаху. Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу, передає УНН.
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За словами Міллера, така місія має бути створена "якнайшвидше".
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"Вона мусить забезпечити прозорість, заспокоєння і впевненість мешканців Нагірного Карабаху", - вказав він.
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Міллер додав, що США сприймають цю місію "дуже серйозно". Вона стосуватиметься питань гуманітарної допомоги і задоволення гуманітарних потреб у регіоні.
Він також зазначив, що держсекретар США Ентоні Блінкен говорив про це телефоном з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
"Уряд Азербайджану теж висловився на підтримку міжнародної місії", - сказав Міллер.
Додамо
Невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (Арцах) припиняє своє існування з 1 січня 2024 року. Про припинення існування Арцаха йдеться в указі глави невизнаної республіки Самвела Шахраманяна.