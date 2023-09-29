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США хочуть створити міжнародну місію в Карабаху – Міллер

США хочуть створити міжнародну місію в Карабаху – Міллер

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Сполучені Штати працюють над створенням незалежної міжнародної місії в Нагірному Карабаху. Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

За словами Міллера, така місія має бути створена "якнайшвидше".

Цитата

"Вона мусить забезпечити прозорість, заспокоєння і впевненість мешканців Нагірного Карабаху", - вказав він.

Доповнення

Міллер додав, що США сприймають цю місію "дуже серйозно". Вона стосуватиметься питань гуманітарної допомоги і задоволення гуманітарних потреб у регіоні.

Він також зазначив, що держсекретар США Ентоні Блінкен говорив про це телефоном з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

"Уряд Азербайджану теж висловився на підтримку міжнародної місії", - сказав Міллер.

Додамо

Невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (Арцах) припиняє своє існування з 1 січня 2024 року. Про припинення існування Арцаха йдеться в указі глави невизнаної республіки Самвела Шахраманяна. 

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