США хотят разместить противоракетные комплексы Patriot в Ираке после атаки Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Соединенные Штаты пытаются получить от Ирака разрешение на ввоз противоракетных комплексов Patriot в страну для лучшей защиты сил США после ракетного удара Ирана 8 января, в результате которого были ранены 50 американских солдат. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в четверг, 30 января, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Нам требуется разрешение иракцев", - заявил Эспер на пресс-конференции.
Он сказал, что обеспечение их разрешения было одним из факторов, замедляющих перестановку средств ПВО. Он сказал, что военные США все еще решают более тактические вопросы, например, где лучше разместить комплексы.
Как сообщалось в УНН, ранее США ужесточили санкции против Ирана после ракетного удара по американским базам в Ираке.