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США хотят разместить противоракетные комплексы Patriot в Ираке после атаки Ирана

Киев • УНН

 • 18139 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Соединенные Штаты пытаются получить от Ирака разрешение на ввоз противоракетных комплексов Patriot в страну для лучшей защиты сил США после ракетного удара Ирана 8 января, в результате которого были ранены 50 американских солдат. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в четверг, 30 января, передает УНН со ссылкой на Reuters.

США хотят разместить противоракетные комплексы Patriot в Ираке после атаки Ирана

"Нам требуется разрешение иракцев", - заявил Эспер на пресс-конференции.

Он сказал, что обеспечение их разрешения было одним из факторов, замедляющих перестановку средств ПВО. Он сказал, что военные США все еще решают более тактические вопросы, например, где лучше разместить комплексы.

Как сообщалось в УНН, ранее США ужесточили санкции против Ирана после ракетного удара по американским базам в Ираке.

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