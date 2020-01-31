США хотят разместить противоракетные комплексы Patriot в Ираке после атаки Ирана

"Нам требуется разрешение иракцев", - заявил Эспер на пресс-конференции.

Он сказал, что обеспечение их разрешения было одним из факторов, замедляющих перестановку средств ПВО. Он сказал, что военные США все еще решают более тактические вопросы, например, где лучше разместить комплексы.

Как сообщалось в УНН, ранее США ужесточили санкции против Ирана после ракетного удара по американским базам в Ираке.