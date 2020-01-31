США хочуть розмістити протиракетні комплекси Patriot в Іраку після атаки Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Сполучені Штати намагаються отримати від Іраку дозвіл на ввезення протиракетних комплексів Patriot в країну для кращого захисту сил США після ракетного удару Ірану 8 січня, в результаті якого було поранено 50 американських солдатів. Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер у четвер, 30 січня, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Нам потрібен дозвіл іракців", - заявив Еспер на пресконференції.
Він сказав, що забезпечення їх дозволу було одним з факторів, що уповільнюють перестановку засобів ППО. Він сказав, що військові США все ще вирішують більш тактичні питання, наприклад, де краще розмістити комплекси.
Як повідомлялося в УНН, раніше Сполучені Штати Америки посилили санкції проти Ірану після ракетного удару по американських базах в Іраку.