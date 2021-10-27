США хочет включить четыре страны в программу безвизового режима
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность добавить четыре страны в свою программу отмены виз, позволяющую гражданам приезжать в Америку без визы на срок до 90 дней. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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“У нас есть четыре кандидата: Израиль, Кипр, Болгария и Румыния. Мы очень сосредоточены на программе”, - сказал Майоркас во вторник на мероприятии туристической индустрии.
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В сентябре США добавили Хорватию в программу безвизового режима. Исполнительный директор Ассоциации путешествий США Роджер Доу заявил во вторник, добавив, что Хорватия является стимулом для экономики США в 100 миллионов долларов. "Каждый раз, когда вы добавляете одну из этих стран, путешествия просто бум", - сказал Доу.
В феврале Майоркас беседовал с комиссаром Европейской комиссии по внутренним делам, и оба "выразили свою постоянную заинтересованность в поддержке Соглашения между США и ЕС по регистрации имен пассажиров и сотрудничества с Болгарией, Хорватией, Кипром и Румынией для выполнения требований Программы безвизового режима". “.
Евросоюз вводит новые ограничения для туристов из США.