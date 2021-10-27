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США хоче включити чотири країни до програми безвізового режиму

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість додати чотири країни до своєї програми скасування віз, яка дозволяє громадянам приїжджати в Америку без візи на термін до 90 днів. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

США хоче включити чотири країни до програми безвізового режиму

Цитата

“У нас є чотири кандидати: Ізраїль, Кіпр, Болгарія та Румунія. Ми дуже зосереджені на програмі”, — сказав Майоркас у вівторок на заході туристичної індустрії.

Деталі

У вересні США додали Хорватію до програми безвізового режиму. Виконавчий директор Асоціації подорожей США Роджер Доу заявив у вівторок, додавши, що Хорватія є стимулом для економіки США на 100 мільйонів доларів. “Кожного разу, коли ви додаєте одну з цих країн, подорожі просто бум”, — сказав Доу.

У лютому Майоркас розмовляв з комісаром Європейської комісії з внутрішніх справ, і обидва “висловили свою постійну зацікавленість у підтримці Угоди між США та ЄС щодо реєстрації імен пасажирів та співпраці з Болгарією, Хорватією, Кіпром та Румунією для виконання вимог Програми безвізового режиму”. “.

Нагадаємо

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