США хоче включити чотири країни до програми безвізового режиму

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“У нас є чотири кандидати: Ізраїль, Кіпр, Болгарія та Румунія. Ми дуже зосереджені на програмі”, — сказав Майоркас у вівторок на заході туристичної індустрії.

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У вересні США додали Хорватію до програми безвізового режиму. Виконавчий директор Асоціації подорожей США Роджер Доу заявив у вівторок, додавши, що Хорватія є стимулом для економіки США на 100 мільйонів доларів. “Кожного разу, коли ви додаєте одну з цих країн, подорожі просто бум”, — сказав Доу.

У лютому Майоркас розмовляв з комісаром Європейської комісії з внутрішніх справ, і обидва “висловили свою постійну зацікавленість у підтримці Угоди між США та ЄС щодо реєстрації імен пасажирів та співпраці з Болгарією, Хорватією, Кіпром та Румунією для виконання вимог Програми безвізового режиму”. “.

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Євросоюз вводить нові обмеження для туристів з США.