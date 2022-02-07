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США и Евросоюз должны помочь Украине повысить энергетическую безопасность

США и Евросоюз должны помочь Украине повысить энергетическую безопасность

Киев • УНН

 • 14067 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Стороны в рамках Энергетического совета ЕС-США, который состоится в понедельник в Вашингтоне обсудят пути укрепления трансатлантической энергетической безопасности, повышения энергетической устойчивости Украины и недопущения использования энергии в качестве геополитического оружия. Об этом говорится в блоге Высокого представителя ЕС Жозеп Борреля, который был обнародован на сайте Европейской службы внешних действий, информирует УНН.

Цитата

“Вместе с США и другими партнерами, мы отрицаем попытки использовать поставки энергии как оружие и как рычаг геополитического влияния. Недавнее совместное заявление ЕС-США по энергетической безопасности уже заложило основы для устойчивости против ценовых шоков в будущем и против геополитического напряжения вокруг трансатлантической энергетической безопасности. Мы намерены обеспечить энергетическую безопасность ЕС и наших соседей, включая Молдову, Украину и Западные Балканы”, — подчеркнул Боррель.

Детали

Также он подчеркнул, что вместе ЕС и США могут эффективно решать краткосрочные проблемы энергетической безопасности, и одновременно — продвигаться к общей стратегической цели по развитию экономики с нулевыми выбросами и значительному сокращению зависимости от углеродного топлива.

По словам Борреля, самой острой в краткосрочной перспективе остается проблема безопасности поставок газа. Это означает необходимость для европейской стороны больше работать над диверсификацией источников и путей поставки газа.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что США уже сейчас являются крупнейшим поставщиком сжиженного газа (LNG) на рынок ЕС, и это сотрудничество активно развивается. Кроме США, Евросоюз ведет переговоры об увеличении поставок газа LNG с Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами, с целью увеличения поставок, и одновременно работает над увеличением собственных возможностей ЕС в принятии и эффективном использовании такого энергоресурса.

Боррель заявил — такое сотрудничество ЕС с потенциальными поставщиками LNG не должно ограничиваться краткосрочными задачами по поставкам газа на европейский рынок, но быть направленным в более отдаленную стратегическую перспективу перехода к взаимодействию в сфере производства и использования возобновляемых источников энергии, таких как водород и солнечная энергетика.

“В то время, как мы ищем пути для достижения собственных энергетических и климатических целей ЕС, мы должны сделать то же самое для Украины. В измерении энергетической безопасности, Украина сегодня уже является лучше подготовленной к любому конфликту. Что касается остальной Европы, настоящая энергетическая безопасность может прийти только через большие инвестиции во внутренние возобновляемые источники и лучше через взаимное сочетание рынка ЕС”, — заявил Высокий представитель ЕС.

“Наша встреча (Энергетический Совет ЕС-США — ред.) предоставит возможность искать даже более тесной координации в реформах энергетического рынка, что является нужным для Украины для усиления корпоративного управления и прозрачности, учитывая синхронизацию Украины с Европейским электрическими сетями, запланирована на 2023 год. Мы будем также работать над увеличением возможности реверсного снабжения в пределах существующей газотранспортной инфраструктуры”, — говорится в сообщении.

Напомним

В Европейском Союзе разработали план действий на случай, если Россия прекратит поставки газа в Европу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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