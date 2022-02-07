США і Євросоюз мають допомогти Україні підвищити енергетичну безпеку

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“Разом із США та іншими партнерами, ми заперечуємо спробам використати постачання енергії як зброю та як важіль геополітичного впливу. Нещодавня спільна заява ЄС-США щодо енергетичної безпеки вже заклала основи для стійкості проти цінових шоків у майбутньому та проти геополітичної напруги навколо трансатлантичної енергетичної безпеки. Ми маємо намір забезпечити енергетичну безпеку ЄС та наших сусідів, включаючи Молдову, Україну та Західні Балкани”, — наголосив Боррель.

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Також він підкреслив, що разом ЄС і США можуть ефективно розв’язувати короткострокові проблеми енергетичної безпеки, і водночас — просуватися до спільної стратегічної мети щодо розвитку економіки з нульовими викидами та значного скорочення залежності від вуглецевого пального.

За словами Борреля, найгострішою у короткостроковій перспективі залишається проблема безпеки постачання газу. Це означає необхідність для європейської сторони більше працювати над диверсифікацією джерел та шляхів постачання газу.

Високий представник ЄС наголосив, що США вже зараз є найбільшим постачальником зрідненого газу (LNG) на ринок ЄС, і ця співпраця активно розвивається. Окрім США, Євросоюз веде переговори про збільшення постачання газу LNG з Норвегією, Катаром, Азербайджаном, Алжиром та іншими країнами, з метою збільшення поставок, та одночасно працює над збільшенням власних спроможностей ЄС у прийнятті та ефективному використанні такого енергоресурсу.

Боррель заявив — така співпраця ЄС із потенційними постачальниками LNG не має обмежуватися короткостроковими завданнями щодо постачання газу на європейський ринок, але бути спрямованою у більш віддалену стратегічну перспективу — переходу до взаємодії у сфері виробництва та використання поновлювальних джерел енергії, таких як водень та сонячна енергетика.

“В той час, як ми шукаємо шляхи для досягнення власних енергетичних та кліматичних цілей ЄС, ми маємо зробити те саме для України. У вимірі енергетичної безпеки, Україна сьогодні вже є краще підготовленою до будь-якого конфлікту. Що стосується решти Європи, справжня енергетична безпека може прийти лише через більші інвестиції у внутрішні поновлювальні джерела та через краще взаємне поєднання ринку ЄС”, — заявив Високий представник ЄС.

“Наша зустріч (Енергетична Рада ЄС-США — ред.) надасть можливість шукати навіть більш тісної координації у реформах енергетичного ринку, що є потрібними для України для посилення корпоративного управління та прозорості, з огляду на синхронізацію України з Європейським електричними мережами, що запланована на 2023 рік. Ми будемо також працювати над збільшенням можливості реверсного постачання в межах існуючої газотранспортної інфраструктури”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

В Європейському Союзі розробили план дій на випадок, якщо Росія припинить поставки газу до Європи.