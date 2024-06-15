США и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии - Харрис

Вице-президент США Камала Харрис заверила, что Америка и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Об этом Харрис сказала во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.

Детали

Я говорила во время мюнхенской конференции безопасности, что Америка и в дальнейшем будет поддерживать систему безопасности. У стран есть свое право выбирать свои союзы и это есть право защищать свое правительство. Надо уважать международное право, суверенитет стран и неприкосновенность границ и нельзя менять границы силой. И через 2,5 года я снова здесь и подтверждаю нашу верность этим принципам и я хочу заверить, что мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии - сказала Харрис.

Она добавила, что российское вторжение - это не только вторжение в Украину, а это атака на международные правила и на те принципы, которые прописаны в уставе ООН.

россия в течение 2,5 лет нарушала основы устава. Если агрессор совершил нападение на соседа и позволить с этим смириться, то это позволит также и другим агрессорам повторить это. Это будет угрозой для всех стран - добавила Харрис.

Напомним

В Швейцарии официально стартовало первое заседание Глобального саммита мира. Для участия в инаугурационном мероприятии зарегистрировались 101 страна и международная организация.