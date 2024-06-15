США і надалі будуть підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії - Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс запевнила, що Америка і надалі буде підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії. Про це Гарріс сказала під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.

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Я говорила під час мюнхенської конференції безпеки, що Америка і надалі буде підтримувати систему безпеки. У країн є своє право обирати свої союзи і це є право захищати свій уряд. Треба шанувати міжнародне право, суверенітет країн і недоторканість кордонів і не можна міняти кордони силою. І через 2,5 роки я знову тут і підтверджую нашу вірність цим принципам і я хочу запевнити, що ми і надалі будемо підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії