США і надалі будуть підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії - Гарріс
Київ • УНН
США продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії, про що заявила віцепрезидентка США під час засідання Глобального саміту миру.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс запевнила, що Америка і надалі буде підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії. Про це Гарріс сказала під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.
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Я говорила під час мюнхенської конференції безпеки, що Америка і надалі буде підтримувати систему безпеки. У країн є своє право обирати свої союзи і це є право захищати свій уряд. Треба шанувати міжнародне право, суверенітет країн і недоторканість кордонів і не можна міняти кордони силою. І через 2,5 роки я знову тут і підтверджую нашу вірність цим принципам і я хочу запевнити, що ми і надалі будемо підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії
Вона додала, що російське вторгнення - це не лише вторгнення в Україну, а це атака на міжнародні правила і на ті принципи, які прописані в статуті ООН.
росія протягом 2,5 років порушувала основи статуту. Якщо агресор здійснив напад на сусіда і дозволити з цим змиритися, то це дозволить також і іншим агресорам повторити це. Це буде загрозою для всіх країн
Нагадаємо
У Швейцарії офіційно стартувало перше засідання Глобального саміту миру. Для участі в інавгураційному заході зареєструвалися 101 країна та міжнародна організація.