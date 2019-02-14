США и Колумбия предпримут шаги для разрешения кризиса в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Соединенные Штаты и Колумбия намерены предпринять шаги для разрешения кризиса в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении президентов США и Колумбии Дональда Трампа и Ивана Дуке, информирует УНН со ссылкой также на пресс-службу главы Колумбии.
“Соединенные Штаты и Колумбия намерены предпринять шаги для разрешения существующего кризиса демократии и гуманитарного кризиса в Венесуэле. Обе страны решительно поддерживают временного президента Хуана Гуайдо (лидера оппозиции Венесуэлы, провозгласившего себя главой государства) и призывают все страны в мире поддержать мир и стабильность в регионе, признав президента Гуайдо и поддержав народ Венесуэлы”, — отмечается в документе.
“Обе страны будут работать с правительством Гуайдо, чтобы восстановить свободу, демократию и процветание в Венесуэле. Соединенные Штаты и Колумбия вместе со многими другими странами готовы противостоять любым провокациям со стороны нелегитимного бывшего диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и тех, кто от его лица работает над тем, чтобы подорвать безопасность в регионе”, — утверждается в совместном заявлении президентов.
Напоминаем, лидеры Аргентины и Уругвая призвали к проведению выборов в Венесуэле.