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США і Колумбія зроблять кроки для розв'язання кризи в Венесуелі

США і Колумбія зроблять кроки для розв'язання кризи в Венесуелі

Київ • УНН

 • 8993 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сполучені Штати і Колумбія мають намір здійснити кроки для розв’язання кризи в Венесуелі. Про це йдеться в поширеній в середу спільній заяві президентів США і Колумбії Дональда Трампа і Івана Дуке, інформує УНН з посиланням також на прес-службу глави Колумбії.

“Сполучені Штати і Колумбія мають намір здійснити кроки для вирішення існуючої кризи демократії і гуманітарної кризи в Венесуелі. Обидві країни рішуче підтримують тимчасового президента Хуана Гуайдо (лідера опозиції Венесуели, який проголосив себе главою держави) і закликають всі країни в світі підтримати мир і стабільність в регіоні, визнавши президента Гуайдо і підтримавши народ Венесуели”, — наголошується в документі.

“Обидві країни будуть працювати з урядом Гуайдо, щоб відновити свободу, демократію і процвітання в Венесуелі. Сполучені Штати і Колумбія разом з багатьма іншими країнами готові протистояти будь-яким провокаціям з боку нелегітимного колишнього диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро і тих, хто від його особи працює над тим, щоб підірвати безпеку в регіоні ”, - стверджується в спільній заяві президентів.

Нагадуємо, лідери Аргентини та Уругваю закликали до проведення виборів у Венесуелі.

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