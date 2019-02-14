Лідери Аргентини та Уругваю закликали до проведення виборів у Венесуелі

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Президент Аргентини Маурісіо Макрі і глава Уругваю Табаре Васкес закликали провести президентські вибори у Венесуелі для мирного врегулювання кризи в країні. Про це йдеться в їхній спільній заяві, поширеній за підсумками зустрічі в місті Колонія, інформує УНН з посиланням на Twitter президента Аргентини Маурісіо Макрі.