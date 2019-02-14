Лідери Аргентини та Уругваю закликали до проведення виборів у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Президент Аргентини Маурісіо Макрі і глава Уругваю Табаре Васкес закликали провести президентські вибори у Венесуелі для мирного врегулювання кризи в країні. Про це йдеться в їхній спільній заяві, поширеній за підсумками зустрічі в місті Колонія, інформує УНН з посиланням на Twitter президента Аргентини Маурісіо Макрі.
“Обидві країни закликали знайти демократичне рішення, яке передбачає проведення вільних, чесних виборів, за проведенням яких стежитимуть міжнародні спостерігачі, що заслуговують на довіру”, — йдеться в документі, який розповсюдила прес-служба адміністрації президента Аргентини.
Глави держав також обговорили роботу Південноамериканського спільного ринку (МЕРКОСУР) і домовилися “надати новий імпульс процесу регіональної інтеграції”.
Як інформував УНН, Трамп бачить декілька сценаріїв вирішення ситуації у Венесуелі.