Лидеры Аргентины и Уругвая призвали к проведению выборов в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президент Аргентины Маурисио Макри и глава Уругвая Табаре Васкес призвали провести президентские выборы в Венесуэле для мирного урегулирования кризиса в стране. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном по итогам встречи в городе Колония, информирует УНН с ссылкой на Twitter президента Аргентины Маурисио Макри.
“Обе страны призвали найти демократическое решение, которое предполагает проведение свободных, честных выборов, за проведением которых будут следить заслуживающие доверия международные наблюдатели”, — говорится в документе, который распространила пресс-служба администрации президента Аргентины.
Главы государств также обсудили работу Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) и договорились “придать новый импульс процессу региональной интеграции”.
Как информировал УНН, Трамп видит несколько сценариев решения ситуации в Венесуэле.