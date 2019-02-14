Трамп бачить декілька сценаріїв вирішення ситуації у Венесуелі

Відповідаючи на питання журналістів в Овальному кабінеті Білого дому по завершенню зустрічі з президентом Колумбії Іваном Дуке, він стверджував, що “є ряд різних рішень” проблеми, яку зараз представляє собою ситуація в Венесуелі. “Ми розглядаємо усі варіанти дій”, — сказав при цьому глава адміністрації США. На прохання уточнити, чи означає це, що розглядається в тому числі можливість американського військового втручання в Венесуелі, Трамп відповів: “Про таке я ніколи не говорю”.

Крім того, американського лідера попросили уточнити, чи є у США резервний план дій, якщо діючий президент Венесуели Ніколас Мадуро збереже владу. “У мене завжди є „план Б“, „В“, „Г“, „Д“ і „Е“... У мене, мабуть, більше гнучкості, ніж у багатьох інших, що коли-небудь перебували на цій посаді”, — заявив у відповідь Трамп, маючи на увазі своїх попередників у Білому домі. “Подивимося; існує безліч планів, і ми подивимося, як будуть розвиватися події”, — підкреслив керівник американської адміністрації.

Він уточнив, що засмучений тим, що відбувається в Венесуелі і високо оцінив кроки керівництва Колумбії, що стосуються сусідньої країни. Трамп також повідомив, що збройні сили США і Колумбії “працюють разом”. “Нам надають колосальну підтримку у всій Південній Америці, по суті в усьому світі (через зайняту Вашингтоном позиції щодо Венесуели)”, — вважає президент США. “Протягом наступних кількох тижнів буде відбуватися багато, подивимося, як будуть розвиватися події”, — додав Трамп.

Зрештою, він підтвердив, що Вашингтон тепер бачить в якості “справжнього президента Венесуели” лідера опозиції цієї південноамериканської республіки Хуана Гуайдо, назвавши його “надзвичайно хоробрим”.

Як зазначав УНН, МЗС Бразилії провело переговори з представницею Гуайдо щодо допомоги Венесуелі.