США и Канада проведут совместные военные учения

Учения под названием Warfighter будут проводиться на военной базе Льюис-Макчорд недалеко от города Такома в штате Вашингтон с 27 марта по 13 апреля. С канадской стороны в них будут задействованы более 150 солдат и офицеров Первой канадской механизированной бригады, представители которой участвуют в обучении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также в операциях НАТО в Восточной Европе.

“Эти учения дают нам возможность повысить уровень взаимодействия с подразделениями нашего ключевого союзника”, — отмечают в Министерстве национальной обороны Канады.

Как сообщал УНН, министры национальной обороны и иностранных дел Канады решили продолжить учебную миссию Вооруженных Сил Канады в Украине до конца марта 2019 года.

Посольство России в Канаде назвало это решение “контрпродуктивным”.