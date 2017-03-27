США і Канада проведуть спільні військові навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Збройні Сили Канади візьмуть участь у маневрах армії США, під час яких буде відпрацьовуватися взаємодія в польових умовах військових з'єднань двох країн, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Навчання під назвою Warfighter будуть проводитися на військовій базі Льюїс-Макчорд неподалік від міста Такома в штаті Вашингтон із 27 березня по 13 квітня. З канадського боку в них будуть задіяні понад 150 солдатів і офіцерів Першої канадської механізованої бригади, представники якої беруть участь у навчанні військовослужбовців Збройних Сил України, а також в операціях НАТО у Східній Європі.
"Ці навчання дають нам можливість підвищити рівень взаємодії з підрозділами нашого ключового союзника", - відзначають у Міністерстві національної оборони Канади.
Як повідомляв УНН, міністри національної оборони і закордонних справ Канади вирішили продовжити навчальну місію Збройних Сил Канади в Україні до кінця березня 2019 року.
Посольство Росії в Канаді назвало це рішення "контрпродуктивним".