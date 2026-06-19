США и Иран работают над секретными предложениями по реализации соглашения - CNN

США и Иран работают над разработкой секретных предложений по реализации 14-пунктного соглашения, подписанного на этой неделе, включая детали относительно будущего ядерной программы Ирана, ссылаясь на трех американских чиновников, знакомых с переговорами, регионального чиновника и одного бывшего чиновника США, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в четверг отметил, что по крайней мере некоторые из того, что чиновники администрации называют "джентльменскими соглашениями" с Ираном, которые выходят за рамки меморандума о взаимопонимании, являются письменными соглашениями.

Источники подчеркнули, что они далеко не окончательны. Иран не подписал никаких дополнительных документов, как это было с меморандумом о взаимопонимании, что вызывает вопросы о том, не преувеличила ли администрация обязательства, которые она взяла на себя от Ирана, и еще больше подчеркивает, как быстро могут развалиться хрупкие политические усилия по достижению окончательного соглашения, пишет издание.

Сделка Трампа с Ираном вызвала редкую волну критики со стороны влиятельных республиканцев - CNN

Американские переговорщики решили продолжить публикацию подписанного меморандума о взаимопонимании, не дожидаясь подписания высшим руководством Ирана более детальных предложений по реализации 14 пунктов, частично потому, что они не хотели задерживать следующий этап переговоров, по словам одного из источников, знакомого с тем, что чиновники Трампа докладывали ведущим законодателям Конгресса.

CNN не удалось узнать много деталей содержания рабочих предложений. Региональный чиновник назвал письменные части предложений "рабочими" документами, которые обе стороны согласились формализовать в качестве следующего шага. Источники сообщили, что они содержат больше деталей относительно того, к чему стремятся американские переговорщики как к дальнейшему пути переговоров по ядерной программе Ирана, среди других вопросов.

Переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили после отказа Венса от поездки - швейцарский МИД