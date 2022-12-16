США готовят очередной пакет военной помощи Украине. В Белом доме заявили о дополнительных ПВО

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"Как вы видели в предыдущих пакетах, я думаю, вы можете ожидать, что в этом пакете вы увидите дополнительные средства противовоздушной обороны", – заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее

В четверг Сенат США принял рекордный оборонный бюджет на 2023 год, сумма которого составляет 858 млрд долларов.

В проекте оборонного бюджета, в частности, предусматривается выделение 6 млрд долларов на сдерживание россии в Европе, а также дополнительные 800 млн долларов на помощь Украине. Зафиксировано также продолжение запрета на сотрудничество США с россией в военной сфере на пять лет.

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