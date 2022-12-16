Україна отримала від США першу партію аварійно-ремонтного обладнання
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Україна отримала від Сполучених Штатів перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання. Про це у твітері повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає УНН.
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“Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе”, – написала Бріджит Брінк.
Доповнення
Норвегія офіційно повідомила про передачу Україні 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III.