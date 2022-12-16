Украина получила от США первую партию аварийно-ремонтного оборудования

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“Благодарна за работу противовоздушной обороны Украины на фоне усиления нападений россии на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром. Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже поступил – Украина победит”, – написала Бриджит Бринк.

Дополнение

Норвегия официально сообщила о передаче Украине 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III.