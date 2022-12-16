Украина получила от США первую партию аварийно-ремонтного оборудования
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украина получила от Соединенных Штатов первый груз аварийно-ремонтного оборудования. Об этом в твиттере сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.
Цитата
“Благодарна за работу противовоздушной обороны Украины на фоне усиления нападений россии на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром. Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже поступил – Украина победит”, – написала Бриджит Бринк.
Дополнение
Норвегия официально сообщила о передаче Украине 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III.