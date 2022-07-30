Норвегія передала Україні 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Норвегія офіційно повідомила про передачу Україні 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III. Про це йдеться на сайті уряду країни, пише УНН.
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"Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні у захисті країни від вторгнення росії", – сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Деталі
В уряді зазначають, що машини необхідні для української армії і поставляються на додаток до іншої військової техніки, а саме: артилерії, переносних зенітних комплексів та бронетранспортерів, які Норвегія вже передала Києву.
Машини IVECO LAV III мають хороші якості у русі і захист. Вони належать до того ж типу, що й у норвезьких військ, що використовувалися в Афганістані.
Доповнення
Раніше стало відомо, що Норвегія надасть Україні фінансову допомогу у розмірі 1 млрд євро.