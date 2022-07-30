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Норвегія передала Україні 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III

Норвегія передала Україні 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III

Київ • УНН

 • 159012 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Норвегія офіційно повідомила про передачу Україні 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III. Про це йдеться на сайті уряду країни, пише УНН.

Цитата

"Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні у захисті країни від вторгнення росії", – сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Деталі

В уряді зазначають, що машини необхідні для української армії і поставляються на додаток до іншої військової техніки, а саме: артилерії, переносних зенітних комплексів та бронетранспортерів, які Норвегія вже передала Києву.

Машини IVECO LAV III мають хороші якості у русі і захист. Вони належать до того ж типу, що й у норвезьких військ, що використовувалися в Афганістані.

Доповнення

Раніше стало відомо, що Норвегія надасть Україні фінансову допомогу у розмірі 1 млрд євро.

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