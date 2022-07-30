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Норвегия передала Украине 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III

Норвегия передала Украине 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III

Киев • УНН

 • 159003 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Норвегия официально уведомила о передаче Украине 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III. Об этом говорится на сайте правительства страны, пишет УНН.

Цитата

"Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения россии", – сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Детали

В правительстве отмечают, что машины необходимы украинской армии и поставляются в дополнение к другой военной технике, а именно: артиллерии, переносных зенитных комплексам и бронетранспортерам, которые Норвегия уже передала Киеву.

Машины IVECO LAV III обладают хорошими качествами в движении и защитой. Они принадлежат к тому же типу, что и у норвежских войск, использовавшихся в Афганистане.

Дополнение

Ранее стало известно, что Норвегия предоставит Украине финансовую помощь в размере 1 млрд евро.

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