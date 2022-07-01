Норвегия выделит Украине 1 млрд евро помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Норвегия предоставит Украине финансовую помощь в размере 1 млрд евро. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре в Киеве, передает УНН.
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«Благодарны за новый пакет поддержки, который Норвегия решила предоставить Украине, украинцам общим объемом в 1 млрд евро», - сказал Зеленский.
Детали
Премьер-министр Норвегии Йонасом Гара Стёре сообщил во время брифинга, что страна обещает оказать поддержку в размере 1 миллиарда евро на период до конца этого года и 2023 года для помощи нуждающимся людям и в поддержку восстановления Украины.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре.
Норвегия и Великобритания сотрудничают над предоставлением Украине реактивной артиллерии большой дальности.