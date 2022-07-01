Норвегія виділить Україні 1 млрд євро допомоги

Цитата

«Вдячні за новий пакет підтримки, який Норвегія вирішила надати Україні, українцям загальним обсягом в 1 млрд євро», - сказав Зеленський.

Деталі

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив під час брифінгу, що країна обіцяє надати підтримку в розмірі 1 мільярда євро на період до кінця цього року і 2023 року для допомоги людям, які цього потребують та на підтримку відновлення України.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гара Стьоре.

Норвегія та Велика Британія співпрацюють над наданням Україні реактивної артилерії великої дальності.