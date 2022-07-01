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Норвегія виділить Україні 1 млрд євро допомоги

Норвегія виділить Україні 1 млрд євро допомоги

Київ • УНН

 • 112929 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Норвегія надасть Україні фінансову допомогу у розмірі 1 млрд євро. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гара Стьоре у Києві, передає УНН.

Цитата

«Вдячні за новий пакет підтримки, який Норвегія вирішила надати Україні, українцям загальним обсягом в 1 млрд євро», - сказав Зеленський.

Деталі

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив під час брифінгу, що країна обіцяє надати підтримку в розмірі 1 мільярда євро на період до кінця цього року і 2023 року для допомоги людям, які цього потребують та на підтримку відновлення України.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гара Стьоре.

Норвегія та Велика Британія співпрацюють над наданням Україні реактивної артилерії великої дальності.

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