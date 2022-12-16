Сенат США затвердив рекордний оборонний бюджет на понад 800 млрд доларів

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Цей захід, офіційно відомий як "Закон про асигнування на національну оборону" (NDAA), був прийнятий переважною двопартійною більшістю голосів - 83-11.

Він передбачає виділення на 45 мільярдів доларів більше на оборону, ніж передбачалося в бюджеті президента США Джо Байдена, в тому числі виділення 817 мільярдів доларів Міністерству оборони і 30 мільярдів доларів Міністерству енергетики.

Загалом бюджет включає такі статті витрат, як: 317,3 млрд доларів на експлуатацію та технічне обслуговування (включаючи оборотні кошти), 174,5 млрд доларів на утримання військового персоналу, 161,3 млрд доларів на військові закупівлі, 138,6 млрд доларів на дослідження та розробки, 30,5 млрд доларів на діяльність у галузі атомної енергії, 16,5 млрд доларів на військове будівництво і сімейне житло.

У проекті оборонного бюджету, зокрема, передбачається виділення 6 млрд доларів на стримування рф в Європі, а також додаткові 800 млн доларів на допомогу Україні. Зафіксовано також продовження заборони співпраці США з росією у військовій сфері на п'ять років.

Документ повинен підписати президент США Джо Байден.

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