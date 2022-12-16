США розширять програму навчання ЗСУ - Пентагон

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Програма не стільки розширюватиме наявні можливості навчання українських військових, скільки вдосконалюватиме навички у тих, хто вже пройшов початкову підготовку. Основний акцент буде поставлений на наступальних діях рівня батальйону в загальновійськовому бою, де потрібна взаємодія піхоти, бронетехніки та артилерії.

“Навчання під керівництвом США доповнює окреме спеціалізоване індивідуальне та колективне навчання для Збройних сил України, яке вже проводиться нашими союзниками та партнерами, у тому числі Сполученим Королівством, Європейським союзом та іншими”, — заявив Райдер.

За його словами, воно також включатиме штабну підготовку. Райдер додав, що проводитиметься навчання на полігонах американської армії у Німеччині.

“Навчання загальновійськовому маневру — це наступний логічний крок у наших поточних навчальних зусиллях, які ми розпочали у 2014 році для нарощування можливостей ЗСУ. Хоча є зрозумілий фокус на техніці, що надається Україні, навчання було і залишається найважливішою умовою для того, щоб Україна мала вмілі сили, необхідні для захисту своєї країни”, — сказав він.

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